北韩媒体公开金正恩委员长从平壤出发的照片

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韩国国际广播电台报道：北韩官方媒体12日公开了北韩国务委员长金正恩从平壤出发前往俄罗斯的照片。北韩《劳动新闻》刊登了金正恩委员长为访问俄罗斯而于10日下午搭乘专列从平壤出发的照片。照片显示，北韩劳动党中央政治局常委、内阁总理、北韩国务委员会副委员长金德勋等主要干部在火车站排队欢送金正恩委员长。《劳动新闻》报道说，党和政府以及武力机构的主要干部随同金正恩委员长访俄。从公开的照片中显示，随行人员包括北韩外务相崔善姬、劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲、军政指导部部长朴正天等北韩军部实权人物。金正恩委员长和随行团在出发前沿着红地毯检阅了北韩军仪仗队，与列队的干部们一一握手。但北韩媒体没有具体说明金正恩委员长和俄罗斯总统普京何时何地以何种主题进行会谈。11日下午, 北韩和俄罗斯媒体只报道了金正恩委员长应普京总统的邀请访问俄罗斯并将进行首脑会谈的简短消息。日本民营媒体TBS援引当地俄罗斯州政府相关人士的话报道说，北韩国务委员长金正恩当地时间12日抵达了俄罗斯滨海边疆区的哈桑站。该媒体报道说，车站还举行了欢迎仪式。该媒体还报道说，金正恩委员长不久后将与俄罗斯总统普京时隔4年5个月举行面对面会谈。日本共同社也援引俄罗斯政府消息灵通人士的话报道说，金正恩委员长乘坐的列车抵达了俄罗斯哈桑站。