IAEA：北韩丰溪里核试验场持续运行

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韩国国际广播电台报道：国际原子能机构(IAEA)当地时间11日透露，已有观察显示，北韩咸镜北道吉州郡丰溪里核试验场不断出现活动迹象，宁边核设施的建筑活动也在持续增加。该机构关于日本福岛第一核电站的污水向海洋排放事件表示，到目前为止，日方持续提供的污水排放数据没有特别之处，均处于预期水平之内。国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西当天在奥地利维也纳举行的国际原子能机构定期理事会上通过发言表示，我们一直监视着北韩的核计划，丰溪里核试验场已经做好了支援核试验的准备。他警告说，核试验场内的3号坑道附近和有支援设施的地区不断出现活动征兆。北韩进行核试验违反了联合国安理会的决议，会引发严重的忧虑。格罗西还表示，北韩宁边内的实验用轻水反应堆正在更频繁、更长期地测试冷却系统，包括新建建筑物在内，轻水反应堆及附近地点的活动也有所增加。格罗西总干事对于日本福岛第一核电站内向海洋排放污水一事表示，正在努力向所有人员提供相应的信息。他评价说，自上月开始排污以来，日本方面向国际原子能机构提供了实时排放污水的数据。到目前为止收到的数据都在预想水平之内。与此同时，国际原子能机构专家最近对排污地点四周的海水进行了自行分析，结果显示，氚浓度低于日本规定的标准值，并表示，我们的独立监测活动将在排污期间一直持续。