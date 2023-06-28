美国认为，北韩和俄罗斯就武器交易进行最终协商

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韩国国际广播电台报道：美国认为，金正恩委员长和普京总统之间会晤的性质是大量武器交易的最终协调阶段。美国向北韩发出了追加制裁警告，并贬低普京总统为"乞求援助"。据KBS记者报道，美国国务院将北韩国务委员长金正恩和俄罗斯总统普京之间的会晤性质定性为北韩与俄罗斯武器交易的最终协调阶段。美国国务院对北韩事务特别副代表在战略国际问题研究所研讨会上发表主题演讲时表示，俄罗斯希望从北韩那里获得相当数量的用于乌克兰战争的多种弹药。这位特别代表表示， 此次北韩与俄罗斯首脑会谈将成为结束俄罗斯和北韩此前一直推进的武器交易讨论的最终阶段。对此，美国国务院发言人马修·米勒警告说，北韩向俄罗斯移交武器的行为违反了联合国安理会决议，将对其采取新的制裁。米勒发言人特别贬低说，俄罗斯总统普京为了请求战争支援，甚至会见被国际社会排挤对象的金正恩委员长，用一句话概括就是"乞讨行为"。这位发言人说，这和普京总统向北韩乞求援助是一样的。 作为武器支援的代价，俄罗斯可能会提出什么建议，我们会密切关注其结果。包括白宫在内的美国安保部门再度敦促北韩"遵守不向俄罗斯提供武器的约定"，正在密切关注事态的发展。随着围绕提供武器的北韩和俄罗斯之间的交易进入可视范围，美国出现了担心对乌克兰乃至东北亚局势产生影响的忧虑。