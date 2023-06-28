金正恩专列进入俄罗斯境内

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韩国国际广播电台报道：据外电报道，在北韩与俄罗斯即将举行首脑会谈之际，北韩国务委员长金正恩搭乘的专列越过边境进入俄罗斯境内。俄罗斯克里姆林宫已透露，俄罗斯和北韩首脑将在几天内在俄罗斯远东会晤，目前已经做好了应对联合国对北韩采取制裁措施的磋商。据KBS记者援引日本和俄罗斯媒体的消息报道说，北韩国务委员长金正恩的专列于当地时间12日上午抵达靠近俄罗斯边境的哈桑站。在哈桑站进行了欢迎北韩国务委员长金正恩的活动。据俄罗斯媒体援引铁路部门的消息灵通人士的话报道说，该专列正在向距离符拉迪沃斯托克以北100多公里的乌苏里斯克方向行驶。此前，正式宣布两位首脑会晤的俄罗斯克里姆林宫方面表示，普京总统和金正恩委员长将在几天内于俄罗斯远东会面。双方将举行有关两国关系、地区和国际局势的多种对话。这位人士还就美国警告北韩与俄罗斯进行武器交易一事表示，对我们来说并不重要。俄罗斯表示，有可能不履行联合国对北韩的制裁。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，俄罗斯将在联合国安理会与北韩进行合作，必要时准备就联合国对北制裁问题与北韩进行讨论。这位发言人还表示，没有计划举行有关此次首脑会谈的记者招待会。另据塔斯社报道，俄罗斯副总理表示，如果韩国愿意，将提供金正恩委员长访问俄罗斯的详细内容。