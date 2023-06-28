韩国国家安保室室长赵太庸: 将致力于促成习近平访韩

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室国家安保室室长赵太庸12日在接受Channel A的采访时表示，将努力促成中国国家主席习近平访问韩国。赵太庸室长透露，中国国家主席习近平去年在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团领导人会议上表示，待新冠病毒疫情趋于稳定后会欣然访问韩国。韩国将通过外交途径促成习近平主席访韩。虽然不知道习近平主席会不会在今年访韩，但值得期待。赵太庸透露，在习近平主席访韩之前举行韩中日首脑会议的可能性很大。届时，中国国务院总理李强也会来韩，韩中日三国会议事实上已有四、五年没有举行。目前正在研讨在首尔举行韩中日三国会议。据悉，以三国会议为契机，李强总理首先访韩，之后习近平主席有可能相继访问韩国。另外，赵太庸室长还就当地时间7日在印度尼西亚雅加达举行的尹锡悦总统和李强总理会谈表示，很明显，中国有意与韩国发展关系。他表示，中方有意召开多年来一直没能召开的韩日中首脑会议，双方对北韩核问题也相互深入地交换了意见。据悉，尹锡悦表示，以今年北约峰会、七国集团峰会、太平洋岛国峰会等为契机，韩国与50个国家首脑举行了双边会谈，为了韩国申办釜山世博会而全力以赴。关于日本福岛污水排放的问题，赵太庸表示，作为世界十大经济体之一的韩国的立场来看，应该以科学为依据予以应对。