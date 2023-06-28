尹锡悦承诺支援乌克兰3万亿韩元将给国民带来利益

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在二十国集团领导人会议上发表了向乌克兰提供3万亿韩元援助计划后表示，这将给韩国国民带来利益。尹锡悦12日在龙山总统室主持召开的国务会议上表示，负有责任的捐赠最终是为了韩国国民、并受到国际社会的尊重。具备国家领导力之后，最终将受惠于国民。尹锡悦表示，必须向遭受大规模灾难、遭到军事侵略的国家予以积极援助，国际社会尤其密切关注着经济强国如何做出贡献并履行责任。尹锡悦接着说，从经济层面来看，开发合作不仅对接受援助的国家、还对提供支援的国家带来众多帮助。为使韩国企业对外出口和进军海外，必须进行开发合作。尹锡悦本月10日于印度新德里举行的二十国集团领导人会议上宣布，今年将向乌克兰提供3亿美元无偿援助，2025年以后提供20亿美元有偿支援。除此之外，尹锡悦总统还说明了上周巡访印度尼西亚和印度的结果。他说，他参加了6个多边会议、20个双边会谈等共33个外交活动日程。并强调说，经济对外依赖度极高的韩国只有穿梭于海外市场，才能充满活力，才能创造优质的工作岗位。在谈到北韩问题时，尹锡悦说，与去年相比，今年有更多的国家认识到，北韩核威胁对亚太地区的和平与经济发展造成很大的阻碍。在谈到与中国国务院总理李强会晤时，尹锡悦强调指出，北韩核威胁已成为韩国的实际威胁，北韩问题不能成为韩中关系的绊脚石。