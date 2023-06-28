金正恩：时隔四年访俄体现对朝俄关系战略价值的重视

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韩国国际广播电台报道：据北韩官媒报道，北韩国务委员会委员长金正恩于12日清晨抵达俄罗斯哈桑站。金正恩表示，此次访俄体现了对朝俄关系战略价值的重视。据报道，金正恩走下专列后，面带笑容与俄罗斯政府官员握手。金正恩乘坐的专列12日清晨6时许抵达俄罗斯滨海边疆区的哈桑。朝鲜中央电视台报道说，为了将朝俄友谊合作关系提升至新高度，敬爱的金正恩同志正式访问了俄罗斯联邦，迎接金正恩同志的哈桑站沉浸在热烈的氛围中。俄罗斯自然资源部长科兹洛夫和俄罗斯滨海边疆区行政长官奥列格·科热米亚科等官员前往迎接金正恩的到访。俄罗斯陆海空名誉卫兵队和军乐队在哈桑站举行欢迎金正恩的活动。金正恩表示，很高兴时隔四年再次访问俄罗斯，此次访问充分体现了朝鲜党和政府对朝俄关系战略价值的重视。俄罗斯官员们表示，俄罗斯总统普京亲自派遣他们至当地迎接。金正恩接过自然资源部长科兹洛夫赠送的礼物后，在俄罗斯官员们的欢送下，踏上驶向目的地的旅程。在北韩媒体当天公开的照片中，还捕捉到了北韩国防相强纯男也在随行人员之列。此前，北韩媒体12日公开了金正恩乘坐的专列驶离平壤情景的相关照片，劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲和劳动党军政指导部长朴正天等军部主要人士大举随同访问。