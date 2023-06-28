普京与金正恩开始举行首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：访问俄罗斯远东地区的北韩国务委员会委员长金正恩开始与俄罗斯总统普京举行首脑会谈，这是双方时隔四年五个月举行会谈。乘坐专列抵达沃斯托奇尼航天发射场的金正恩与等候在会场外的普京见了面，两位首脑握手并互致问候。据俄罗斯当地媒体报道，普京表示，很高兴见到您，欢迎您。金正恩则表示感谢普京邀请他访问俄罗斯。会场建筑前悬挂着俄罗斯国旗和北韩国旗。金正恩进入会场，在留言簿上签署后走入了会场。金正恩的胞妹金与正每当金正恩前往海外访问时均随同左右，当天也捕捉到了她的身影。当天的会谈形式和行程尚未公开，但克里姆林宫方面此前曾表示，继举行随同人员参加的扩大会谈之后，普京与金正恩将举行单独会谈。当天还预定举行正式晚宴。会谈前，克里姆林宫方面曾表示，北韩和俄罗斯将就不能予以公开的敏感领域进行合作。分析认为，双方或就武器交易问题进行讨论。普京也曾表示，将与金正恩就军事技术合作等所有的问题进行讨论。普京还介绍说，为协助北韩开发人造卫星而决定在航天发射场举行会谈。沃斯托奇尼航天发射场是俄罗斯太空探索雄心的象征。分析认为，北俄首脑会谈在此处举行，旨在对外宣传两国推进以航天技术为中心的军事合作的意向。另据最新报道，俄罗斯克里姆林宫表示，北韩国务委员长金正恩和俄罗斯总统普京会谈结束后将不会在任何文件上签名。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，首脑会谈结束后，包括共同宣言在内将不会签署任何形式的文件。另外，从两位首脑会谈前发表的讲话，即可预知会谈的核心内容。金正恩对发展成为太空强国的现状和未来表示，感到十分荣幸能够给予我们更深入地了解的机会，北韩将与俄罗斯并肩与帝国主义作战。普京表示，在此次会谈中，将就经济问题以及各领域的合作方案进行讨论，并将就韩半岛的局势进行讨论。