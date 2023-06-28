北韩媒体：金正恩邀请普京访问北韩

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韩国国际广播电台报道：据北韩官方媒体朝鲜中央通讯社14日报道，正在俄罗斯访问的北韩国务委员会委员长金正恩已邀请俄罗斯总统普京访问北韩，普京欣然接受了邀请。朝中社报道说，13日北韩与俄罗斯举行首脑会谈，在随即进行的宴会结束以后，金正恩委员长郑重邀请普京总统在方便的时候访问朝鲜民主主义人民共和国。普京总统欣然接受邀请，再次表达了将一如既往地延续朝俄友好历史和传统的意愿。克里姆林宫发言人德米特里‧佩斯科夫在北韩与俄罗斯举行首脑会谈后表示，目前没有普京总统回访北韩的计划。这位发言人说，俄罗斯外长拉夫罗夫和北韩外务相崔善姬达成了近期会面协议，最早将于下月初在北韩举行会谈。北韩和俄罗斯首脑13日在俄罗斯阿穆尔州沃斯托奇尼航天发射场举行了时隔4年零5个月的会谈，就加强武器交易等多方面合作事宜达成了共识。朝中社就会谈结果报道说，为了摧毁侵略人类的自主和进步，以及和平生活的帝国主义者的军事威胁与挑衅、强权与专横，两国决定更加紧密地展开战略战术合作，齐心协力加强相互支持与联合。另据克里姆林宫发言人德米特里‧佩斯科夫透露，金正恩和普京当地时间13日举行的首脑会谈没有商讨北韩军派往乌克兰边境的问题，也没有普京回访北韩的计划。金正恩在沃斯托奇尼航天发射场进行视察后，与普京进行了扩大与双边会谈，并出席了晚宴。金正恩于当地时间13日下午6时半许离开了沃斯托奇尼航天发射场，但他并未返回北韩，而计划参观哈巴罗夫斯克州的尖端战斗机生产工厂和位于符拉迪沃斯托克的太平洋舰队司令部等。据悉，金正恩的视参日程中还包括航空移动。俄罗斯媒体报道说，金正恩委员长将于16日回国时，单独会见俄罗斯国防部长绍伊古，讨论军事合作的详细内容和今后的相关日程。