普京：北俄可在对北制裁框架下开展军事合作

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韩国国际广播电台报道：北韩俄罗斯首脑会谈结束后，俄罗斯总统普京表示，即使是在联合国制裁框架下，仍有可能与北韩开展军事技术合作。另据悉，正对俄罗斯进行访问的北韩国务委员会委员长金正恩将走访数座俄罗斯远东地区城市。普京就与北韩的军事技术合作问题表示，即使是在联合国安理会对北制裁等国际规定的框架下，两国仍有可能展开合作。普京在结束与金正恩的会谈后接受本国电视台采访时发表了上述言论。普京还表示，虽然有一定的限制，但存在可在遵守限制的同时进行磋商的部分，且是有前景可期的。普京的这番言论旨在说明俄罗斯能够在遵守联合国安理会涉及北韩核导开发项目的对北制裁决议的同时，与北韩在军事技术领域展开合作。普京指出，金正恩委员长的行程尚未结束，总结访俄成果为时过早。金正恩13日与普京举行首脑会谈并共进晚宴，接下来还将访问哈巴罗夫斯克州工业城市阿穆尔河畔共青城、沿海州符拉迪沃斯托克。普京介绍说，金正恩委员长将参观俄罗斯的军用、民用飞机制造工厂，并视察太平洋舰队、访问教育和研究机构等。另外，克里姆林宫表示，北俄首脑商定推动尽快重启两国政府间的委员会会议。该委员会负责讨论俄罗斯与北韩间的经济贸易和科技合作问题，最后一次会议于2019年召开，2020年起因新冠疫情中断。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，两国外长定于下月会晤，俄罗斯外交部部长拉夫罗夫将访问北韩。