韩统一部长官：深刻担忧北俄军火交易 敦促双方遵守国际规范

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国统一部长官金暎浩就北韩国务委员长金正恩与俄罗斯总统普京举行会谈事宜表示，对于双方的军事合作和军火交易无法不感到深刻担忧。金暎浩14日出席在三清洞南北会谈本部举行的媒体恳谈会。他表示，综合俄罗斯国防部长访问北韩后北俄之间的动向，金正恩近期数次视察军工厂，此次首脑会谈的随行人员，俄罗斯暗示将援助北韩开发人造卫星等情况来看，双方正持续推进某种军事性的交易。金暎浩强调，再次敦促俄罗斯和北韩放弃招来孤立、倒退的非法无理行为，遵守联合国安理会决议等国际规范。金暎浩指出，北韩利用美中战略竞争和阵营间对立的格局，不择手段地加强核导能力。北韩必须认识到，越是执着于开发核武，就越是将面临韩美日更加强有力的回应，自身安全环境日渐恶化的这一困境将进一步加深。金暎浩还指出，文在寅政府太过偏重改善南北关系，以至于在北韩人权问题上保持沉默，当前我们应带头推动改善北韩人权状况。金暎浩表示，统一部正在制定北韩人权路线图，将设立国立北韩人权中心（暂拟名），举办北韩人权对话等。金暎浩强调，不应只关注统一本身，而是应把重点放在怎样统一和 为什么统一之上。政府将与美国、日本、6.25战争参战国、立场相似的国家、价值观相同的国家分享“自由和平的统一韩半岛”这一愿景，积极开展统一外交。金暎浩表示，政府对与北韩的对话、交流合作持开放态度，将建立起基于法律和原则的南北关系和交流合作体系。