韩财长：到2025年向非洲提供60亿美元融资支持

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将在未来两年内提供规模达60亿美元的融资方案，支持韩国与非洲国家的经济合作。企划财政部表示，第7次韩国非洲经济合作部长级会议13日在釜山召开，会议由副总理兼企划财政部长官秋庆镐主持，得出了包括上述内容的《韩国非洲联合宣言》。《联合宣言》含有2024年至2025年韩非经济合作行动计划，其中囊括了旨在支持韩非重点合作领域，履行《联合宣言》的60亿美元规模金融支持方案。根据方案，韩非将以能源开发和转型、农业创新、知识和能力开发等领域为主选定扶持项目，并在今后两年内以上述领域为中心挖掘合作项目。另外，政府决定在未来两年间提供约60亿美元的融资支持。这笔金额将通过15亿美元规模的对外经济合作基金，43亿美元规模的出口金融和2400万美元规模的非洲发展银行信托基金来实现。随后，秋庆镐与非洲发展银行行长阿德西纳签署协议。根据协议，到2025年，韩国将向非洲发展银行的韩国信托基金追加出资2860万美元。另外，秋庆镐从当天起与到访的非洲38国主要国家财长举行双边会晤，讨论加强经济合作的方案，并呼吁各国支持釜山申办2030年世博会。秋庆镐在当天上午的会晤上强调，韩国将充分使用各类政策工具，扩大对非洲国家经济开发的援助。对此，非洲各国财长表示感谢，并表示希望分享韩国经济发展的经验，并加强在信息通信技术、能源、农业开发等领域的合作。韩国非洲经济合作部长级会议旨在探讨传授韩国经济开发经验、资源开发合作、扶持韩国企业进军非洲市场等议题，从2006年起每两年举办一次。第6次会议于2018年举行，随后因新冠疫情中断。今年适逢韩国加入非洲发展银行40周年，会议时隔5年重新举行。