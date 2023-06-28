韩乌签署贷款协定向乌提供对外经济合作基金

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韩国国际广播电台报道：企划财政部15日表示，韩国与乌克兰政府正式签署通过对外经济合作基金（EDCF）向乌克兰提供贷款援助的协定。韩国国土交通部长官元喜龙和乌克兰总理杰尼斯·什米加尔13日在乌克兰首都基伍出席签署仪式。对外经济合作基金（EDCF）是以长期低息的方式向发展中国家贷款，促进其经济与工业发展。今年5月，韩国经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐和乌克兰第一副总理兼经济部部长斯维里登科草签贷款援助协定后，双方持续就后续措施进行了讨论。韩国政府决定持续发掘通过对外经济合作基金（EDCF）进行的重建计划，积极支持韩国企业参与。此外，政府还将推进在二十国集团领导人峰会上宣布的将向乌提供20亿美元支援的相关计划。另据报道，韩国企业和政府人士前往乌克兰访问，与乌方就重建项目和经济合作事宜进行讨论。国土交通部15日表示，民官联合乌克兰重建合作代表团本月13日至14日前往乌克兰基辅访问。代表团中的国营企业包括国土部、海洋水产部、韩国土地住宅公社、韩国水资源公社、韩国铁道公社、韩国机场公社、韩国环境产业技术院等；民营企业包括三星物产、现代建设、HD现代建设机械、Naver、韩华建设、KT等公司，代表团成员总计30余人。国土交通部有关人士表示，参与乌克兰重建项目的公司是经过严格挑选的，因为这些公司能够开展乌克兰需要且感兴趣的重建项目。