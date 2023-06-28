尹锡悦 20日联大发表演讲 或提及北俄军事交流问题

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦当地时间18日将出席在美国纽约举行的联合国大会，这是他就任后第二次参加联大会议。国家安保室第一次长金泰孝14日在龙山总统室的记者会上表示，尹锡悦总统和金建希女士将于18日至22日前往美国纽约访问，出席联合国大会高级别会议。尹锡悦总统18日上午抵达纽约后，将连续举行双边会谈。金泰孝表示，尹锡悦总统在访问的第三天（20日），将在第78届联合国大会上发表主旨演讲，阐明韩国政府为缩小全球差距作出贡献的有关方案。尹锡悦总统还将说明韩国2024年至2025年担任安理会非常任理事国的活动计划和意志。总统室一位高层人士接受媒体采访时表示，尹锡悦总统在联大发表演讲时预计将就北韩与俄罗斯的军火交易问题进行分析并发布信息，并将与包括美国和日本在内的主要同盟和友邦国家就我们采取的措施和一道采取的多边措施等进行讨论。本届联合国大会的主题是“重建信任，重振全球团结”，尹锡悦将在韩国时间21日凌晨3时在联大发表演说。19日，尹锡悦将与联合国秘书长古特雷斯会面，这是尹锡悦就任后第三次会见古特雷斯。当晚，尹锡悦夫妇将出席美国总统拜登夫妇主持的招待会。21日，尹锡悦将出席在纽约大学举行的数字愿景论坛。