韩美：北俄军事合作违反安理会决议 必将付出代价

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韩国国际广播电台报道：韩国与美国在首尔举行的“延伸威慑战略磋商（EDSCG）”会议上强烈警告称，北韩与俄罗斯的军事合作违反联合国安理会决议，必将付出代价。外交部第一次官张虎镇15日在延伸威慑战略磋商第四次会议结束后召开的记者会上指出，北俄军事合作严重违反联合国安理会的决议。张虎镇说，韩美共同认为，俄罗斯是建立不扩散机制的国家，也是安理会的常任理事国，理应作出负责任的行动。他还强调说，韩美将保持紧密信息合作，违反安理会决议必将付出代价。美国国务院主管军控以及国际安全事务的副国务卿詹金斯也强烈谴责俄罗斯与北韩加强政治合作。詹金斯说，我们在本届会议中就俄罗斯推进北韩非法核计划、北韩向俄罗斯提供军火支援问题进行了讨论。詹金斯还说，媒体报道近期俄罗斯与北韩进行军火交易，此举违反了安理会决议，韩美两国乃至国际社会向俄罗斯发布和强调此举违反安理会决议有关信息极为重要。韩国外交部第一次官张虎镇、国防部次官申范澈和美国国务院主管军控以及国际安全事务的副国务卿詹金斯、国防部政治事务副部长助理萨沙·贝克代表两国与会。这是韩美首次在韩国召开延伸威慑战略磋商会议。张虎镇还说，韩美决定在国际社会保持紧密合作，迎来70周年的韩美同盟关系比过去任何时候都要坚强。韩美通过当天的会议深入进行了讨论，商定进一步加强同盟关系。国防部次官申范澈表示，延伸威慑战略磋商会议是通过外交和信息合作，在政策和战略层面就延伸威慑遏制方案全面进行讨论的会议机制。延伸威慑战略磋商会议和核磋商小组互补运营，将发挥协同效应。