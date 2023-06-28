尹锡悦总统离开韩国参加联合国大会

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦为出席在美国纽约联合国总部召开的第78届联合国大会，18日启程前往美国。尹锡悦当地时间18日抵达纽约后，将分别与捷克、土库曼斯坦、圣卢西亚等首脑举行首脑会谈。尹锡悦将通过本届联合国大会，为争办釜山世界博览会而积极展开外交活动。尹锡悦在离开韩国之前就已经安排了与30个国家领导人举行双边会谈。尹总统计划在当地时间19日会见联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，讨论包括韩国和联合国之间的合作方案以及乌克兰问题等全球悬案、北核问题的合作方案等。尹锡悦总统当地时间20日将在联合国大会上发表主题演讲，阐明韩国政府为消除全球差距所做出的贡献方案，并说明作为2024至2025年联合国安理会非常任理事国的活动计划和意志。尹锡悦在演讲中还将说明最近北韩和俄罗斯举行首脑会谈等军事合作动向的分析内容及其相关信息。尹锡悦之前在参加东盟相关首脑会议时警告说，所有联合国成员国都有义务遵守对北韩的制裁决议，尤其是常任理事国的责任更加重大。韩国总统室有关人士表示，尹锡悦总统将与各国首脑会面，讨论双边合作方案，同时与对方共享釜山世界博览会的前景，将说明釜山世界博览会将成为解决气候危机、数字差距、全球南方国家(主要在南半球的新兴国家和发展中国家)问题等人类面临的综合危机的解决方案的平台。