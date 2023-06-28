金正恩结束为期6天对俄访问 北俄政府间委员会会议11月在平壤举行

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩结束对俄罗斯为期6天的访问，17日下午返回北韩。北韩与俄罗斯将于11月在平壤举行政府间委员会会议，正式展开交流。金正恩于17日下午从俄罗斯沿海州符拉迪沃斯托克启程返回北韩。访俄期间，金正恩观看芭蕾舞演出并与北韩留学生见面，还访问了饲料生产企业。另外，金正恩视察了军工设施。俄罗斯向金正恩赠送了沿海州生产的各种无人机、防弹服等。沿海州州长科热缅科·奥列格表示，我们随时准备好供应这些产品。北俄首脑会谈于本月13日在东方航天发射场举行，双方未公布会谈结果，也未签署协定。不过金正恩在接下来的行程中访问了军事设施，显示出两国在军事上紧密合作的步伐，向西方发出警告。预计北俄将展开实质性的交流活动。北俄政府间委员会会议将于今年11月在平壤举行，俄罗斯将派遣贸易、旅游、农业领域的大规模代表团访问北韩。俄罗斯总统普京亦很有可能在今年秋天应金正恩邀请访问北韩。北韩方面表示，金正恩的俄罗斯之行开启了两国关系发展的新全盛期；俄罗斯也称北韩是最亲近的邻居。俄罗斯外交部部长拉夫罗夫表示，对北制裁是联合国安理会、而非俄罗斯发布的。拉夫罗夫还强调，无论西方是否施压，都将继续发展与北韩的关系。中俄外长18日在莫斯科会晤，预计双方将就北俄会谈的结果进行交流。俄罗斯方面表示，两国将商讨乌克兰事态。预计北、中、俄的密切关系将对乌克兰事态起到一定的影响。