韩六名独立运动家档案卡公开 为中国国民政府撰写

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韩国国际广播电台报道：17日是韩国光复军创建83周年。韩国政府公开了中国国民政府撰写的六名韩国独立运动家资料。近期发现的这批资料不仅包含独立运动家的基本信息，还有国民政府对运动家的评价，史料价值较高。这批资料撰写于上世纪40年代至50年代，具有人事档案卡的性质。以安重根弟弟安定根为例，安定根在40年代的活动几乎不为人知，但根据此次发现的资料，安定根“曾在临时政府担任重要职务，能够与英国、美国政府直接联系”。关于申翼熙的人事档案卡记载了申翼熙就读于日本早稻田大学、曾担任临时政府内务总长等内容。这批资料发现于台湾国史馆，名为人事登记书，包括安重根、安定根、申翼熙、洪震、池青天、赵素昂六名独立运动家的档案卡。专家指出，这意味着通过独立运动发展起来的韩中关系至少延续到上世纪50年代，人事记录也一直得到保管。另外，记录有韩国光复军总司令部和第一支队队员的姓名、年龄、性别等内容的资料也被发现。这批资料是大韩民国临时政府发送给中国国民政府的文件，首批公开的是已完成分析工作的第一大队87名队员的名单，其中包括不少女性。国家报勋部在韩国光复军创建83周年之际公布了上述资料。该部门表示，关于独立运动的资料有相当大一部分保管在台湾，将加强与台湾有关部门的合作。