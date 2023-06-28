尹锡悦总统抵达纽约，与各国首脑举行双边会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦抵达纽约，参加联合国大会，并为争办釜山世界博览会而进行外交活动。尹锡悦总统及其参谋搭乘的“空军一号”专机当地时间18日上午抵达美国纽约的约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪国际机场（JFK）。尹锡悦抵达美国后，随即与斯里兰卡和邻近意大利的欧洲国家圣马力诺、黑山、丹麦、捷克、非洲国家布隆迪和土库曼斯坦等国家领导人举行了会谈。尹锡悦与各国领导人举行双边会谈的最大目标是确保对2030釜山世博会的支持。尹总统在联合国大会期间将最大限度地会见众多的与会国领导人，呼吁各国在11月底举行的2030世博会最终投票中支持釜山。在韩国和斯里兰卡的首脑会谈中，尹锡悦向拉尼尔·维克勒马辛哈 （Ranil Wickremesinghe）总统强调了开发合作、劳动、应对气候变化、贸易投资等领域的合作。尹锡悦还表示，将持续发掘像"韩国和斯里兰卡中央职业训练院"一样为创造青年工作岗位做出贡献的合作事业。据韩国总统室透露，拉尼尔·维克勒马辛哈总统表示，希望两国在教育和投资、信息通信技术(ICT)、交易、劳动等多个领域扩大与韩国的合作等。尹锡悦总统接着分别与意大利邻国三万人口的圣马力诺、以及非洲布隆迪、捷克、丹麦、黑山等国家接连举行了首脑会谈。尹锡悦当地时间19日将会见联合国秘书长古特雷斯，讨论韩国和联合国之间的合作方案、乌克兰问题等全球悬案、以及北韩核问题的互助应对方案等。当地时间20日，尹锡悦将在联合国大会上发表主题演讲，介绍韩国政府对北韩和俄罗斯军事交流的立场和韩国对全球安保悬案的贡献方案等。尹锡悦在此次日程中，预计将与多数与会国举行首脑会谈。到目前为止，已确定与30多个国家和协议体举行会谈。