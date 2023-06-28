韩国外交部：希望韩国和伊朗改善关系

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韩国国际广播电台报道：韩国政府日前透露，最近韩国已把冻结在国内的伊朗石油出口资金转移到了卡塔尔等第三国。韩国外交部有关人士19日表示，此前因对伊朗的金融制裁而被冻结在韩国的伊朗资金在相关国家之间的紧密协助下成功转移到了第三国。他说，政府在此前对伊朗制裁的情况下，根据伊朗的要求，用相关资金缴纳了联合国分担金，通过与伊朗的人道主义贸易，向伊朗提供了医药品等伊朗国民所需的人道主义物品。外交部有关人士还表示，政府在明确认识到冻结资金归伊朗国民的情况下，为了最终解决问题，一直与相关国家进行外交沟通和协商。解决冻结资金问题不仅是当事国、卡塔尔、瑞士等第三国的作用也是决定性的，政府想对这些国家所发挥的建设性作用深表谢意。据悉，伊朗冻结资金转移至卡塔尔后，仍以提供粮食、药品采购等人道主义救助为目的。韩国外交部方面表示，韩国共享了卡塔尔的人道主义贸易经验，期待以此次冻结资金转移为契机，希望今后韩伊两国关系取得进一步发展。此前，伊朗外交部18日公开表示，将与美国进行囚犯交换，冻结在韩国的伊朗资金19日将汇入伊朗。在韩国的友利银行和IBK企业银行的伊朗中央银行名义的账户上，伊朗的石油销售收入约达60亿美元。