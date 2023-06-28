韩国政府公开了领海放射性物质检测情况

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韩国国际广播电台报道：日本开始排放核电站污水以后，韩国政府首次公开了在韩国海域进行放射性物质检测的现场。政府表示，在更快、更广泛，甚至扩大在海外调查范围的情况下，没有必要对属于核心的核电站附近的海域再进行调查。据KBS记者报道，水产科学调查船从釜山港出发已有1个小时，在到达13公里外的调查地点，调查人员提取了海水样本。之后将这些海水样本送往分析机关，确认放射性物质铯和氘浓度。据悉，包括108个检测接近海面的海水的快速调查地点在内，在韩国海域设置了200个检查点，明年将增加43个检查点。另外，韩国有关部门还从远海采集海水样品进行分析。在距离福岛核电站500至1,600公里的八个检查点，根据水深进行分析。从明年开始，在太平洋岛屿附近再设置10家分支机构。海洋水产部次官朴成勋(音译)说，正在收集可以比较、验证排海后和实际情况相比较的数据。据悉，真正离污染源最近的福岛前海不在调查对象之列。2013年韩国政府禁止从福岛等八个县进口水产品后，为了收集相关资料，对福岛海域的海水进行了调查。但是，自日本向世界贸易组织起诉韩国后，调查工作得以停止。此后也没有再次尝试进行调查。国务调整室第一次长朴购然说，因为国际原子能机构(IAEA)也直接参与其中的调查工作，且韩国的研究机关也参与了对其采集的分析工作。市民放射能监视中心负责人崔京淑说，不能100%信任东京电力提供的信息。 其认为，即使与其他东亚国家和太平洋国家联手，也必须进行第三方的验证。