韩国政府向日本排污现场派遣第二批专家

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府19日在涉及日本福岛第一核电站排放污水事宜时表示，当天政府派遣了三名韩国原子力安全技术院所属的专家前往福岛排污现场。国务调整室国务第一次长朴购然当天在政府首尔办公大楼进行的与日本排放污水相关的每日新闻发布会上做出了上述表示。之前，政府于8月27日至9月11日为期两周期间，向福岛的国际原子能机构事务所派遣了三名韩国原子力安全技术院的所属专家。这次派遣的韩国专家的访日日程包括亲自参观福岛核电站设施。朴购然次长表示，通过韩国专家访问国际原子能机构驻福岛现场事务所，和国际原子能机构总部连接视频会议等，与该机构共享主要检查状况，并计划访问发电站核泄漏设施中的中央监视控制室和海水管道接头所在地。朴购然次长表示，韩方专家在第一次访日时，设置并协调了与国际原子能机构之间的信息交流机制，对东京电力公开的各种资料进行了双重、三重检查，这次访问是第一次和第二次核泄漏之间的休止期，了解日本如何履行污水排放的相关活动。另外，韩国海洋水产部次官朴成训就福岛前海的放射能调查再次强调，根据国际法，在不是公海而是日本领海采集海水样本，如果没有获得主权国家的谅解是不可能进行的。他说，韩国政府正在对日本领海附近洋流循环的两个区域的八个地点的公海进行先发制人的放射能调查。