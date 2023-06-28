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韩国国际广播电台报道：随着被冻结在韩国的60亿美元伊朗资金被解冻之后，伊朗和美国相互交换了囚犯。美国行政部门就韩国对释放囚犯程序提供的帮助表示感谢。据KBS驻华盛顿特派记者报道，在伊朗关押了长达5年多的美国人获释，踏上了回国之路。 被释放的美国人将经过卡塔尔，在当地时间18日晚些时候抵达美国。美国国务卿布林肯表示，现在这一瞬间，在经历了难以想象的经历后，很高兴看到美国公民获得了自由。据悉，美国此次也释放了5名伊朗囚犯，其中两人选择回国。由于美国对伊朗采取制裁措施，伊朗未能结算出售给韩国的石油货款。因此，被冻结了四年多的60亿美元转到卡塔尔的伊朗账户后，立即实现了囚犯交换。有鉴于此，美国总统拜登和国务卿布林肯分别对韩国等给予帮助的国家表示了感谢。但是美国和伊朗都表示，解除冻结资金和交换俘虏没有关联。美国将继续努力阻止伊朗核开发。并强调说，转移到伊朗的资金也只能用于人道主义方面。美国在意识到与制裁对象国伊朗进行协商的指责，就伊朗政权的非法拘禁问题还发表了制裁伊朗前总统艾哈迈迪·内贾德等的措施。在这种情况下，伊朗中央银行方面表示，在本国资金被韩国冻结期间，因韩元贬值而蒙受损失，伊朗正就此准备诉讼。伊朗央行行长法尔金说，正在推进针对账户进入限制和韩元贬值而向韩国政府提起诉讼的方案。美国表示，交换囚犯不会改变与伊朗的敌对关系。伊朗则强调，此次释放是出于人道主义目的。