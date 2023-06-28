尹锡悦总统与联合国秘书长古特雷斯举行会谈

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韩国国际广播电台报道：为参加联合国大会正在美国纽约访问的韩国总统尹锡悦20日会见了联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres），就北韩问题的应对方案等事宜进行了交谈。尹锡悦总统20日为申办2030釜山世博会而将继续与各国首脑进行接触。据KBS记者报道，正在美国纽约访问第二天的尹锡悦总统在与联合国秘书长古特雷斯交谈中表示，北韩问题是最优先的议题。北韩继核导威胁之后，人们对违反安理会制裁决议的北韩军事合作走势表示忧虑。为此，尹锡悦总统将向联合国会员国强调共同应对的必要性。乌克兰的和平与重建、制定防止尖端数码技术副作用的国际规范等方面，提高韩国贡献的方案也是主要议题之一。国家安保室第一次长金泰孝日前强调重组新的数字规范秩序的必要性的同时，尹锡悦总统还将就成立数字国际机构方案进行协商。据报道，韩国总统尹锡悦当地时间19日晚在美国主办的联合国大会招待会上，时隔10天再次与美国总统拜登见面。预计这次会晤将成为再次确认韩美、韩美日合作的场合。由于中国国家主席习近平连续两年没有参加联合国大会，因此此次很难在当地进行韩中首脑级的沟通。尹锡悦总统决定，23日在中国杭州亚运会上派遣韩国国务总理韩德洙担任政府代表，韩德洙总理有可能会见习近平主席或李强总理等中国领导人。其目的是为了向中方传达在韩美日关系密切、北韩与俄罗斯军事合作中改善韩中关系的意愿。2030釜山世博会的申办游说工作已经持续了两天。尹锡悦总统在抵达美国纽约的第一天，会见了九个国家的首脑。第二天在与加纳、摩纳哥等国家的连锁首脑会谈中，也呼吁对方支持釜山世博会。韩国总统室表示，尹锡悦计划到回国途中的22日为止，共举行40多场个别会谈，以此展开"釜山世博会全力外交战"。