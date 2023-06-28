韩国电影重返中国银幕 开展韩中文化交流

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韩国国际广播电台报道：受“限韩令”影响而未能在中国上演的韩国电影和电视剧等正重返中国银幕，尤其是故事情节和角色等知识产权开始进军中国市场。一部描述独自留在月球上的男性的故事去年在中国上映后大获好评，票房排名第二，这部电影改编自韩国的网络漫画。这是基于原创内容的故事和角色而创造出的新的作品、通过知识产权出口取得的成果。韩国网漫、小说、剧本等各种内容通过中国本土化重新诞生。EO内容集团代表吴恩英（音）表示，虽然具有普遍价值，不过也有和中国和其他亚洲市场并不完全相同的特别之处。受所谓的“限韩令”影响，进军中国文化产业市场并不容易，但比起电影和电视剧等整部作品出口，故事情节等知识产权的出口受限较少。韩国内容振兴院主任尹浩进（音）说，网漫对社会的影响不大，因此不需事先审查。故事情节等知识产权和版权也可以任意进行交易。韩中两国尚未完全恢复文化内容交流，但业界人士期待，知识产权的出口将拉动两国积极开展文化交流。实际上，“限韩令”实施后，在知识产权出口的带动下，韩国内容产业出口反而有所增加。中国文化信息平台负责人文玉梅（音）表示，动画片、游戏和电影等在各方面得到了发展，知识产权尤为重要，今后市场将会继续扩大。以2020年为准，中国文化信息加上衍生产品的市场规模突破了18万亿韩元。