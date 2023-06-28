韩总统室：北韩在文在寅政府执政期间就加快核武装化

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韩国国际广播电台报道：韩国前总统文在寅批判现政府的外交安全政策。对此，总统室时隔一天提出了反对意见。总统室表示，北韩从前任政府时期就开始加快核武装化，屈从于北韩并非实现了真正的和平。另外，尹锡悦总统当地时间20日在联合国大会发表演讲时对北俄军事交流发出警告。韩国前总统文在寅19日批评现政府的外交政策，表示应摆脱“安保是保守”的捏造的神话故事。文在寅说，在历届政府中，只有卢武铉政府和文在寅政府时期没有发生南北军事冲突。总统室时隔一天提出了反对意见。总统室一位人士表示，北韩在文在寅政府时期就开始加快核导开发，屈从于北韩并非实现了真正的和平。这位人士说，依靠力量实现和平才是真正的和平，国民将作出客观的判断。对于2018年南北签署的《9.19军事协议》，这位人士说，尹锡悦政府成立后，北韩公然违反协议，企图进行挑衅，将在适当的时候作出判断。这位人士的表态被解读为或撕毁该项协议。此外还表示，《9.19军事协议》非正常的减少了我们的监视、侦察资产和军事力量，存在不少问题。另外，尹锡悦当地时间20日将在联合国大会直接提及北韩与俄罗斯进行军事交易的问题。国家安保室第一次长金泰孝表示，将唤起国际社会对北俄进行军火交易的非法性和危险性的注意，敦促国际社会团结一致予以应对。针对俄罗斯否认与北韩进行军事合作的事宜，总统室反驳称，从北俄举行首脑会谈的数月前就已经开始关注双方的军事交易。不过尹锡悦在联合国大会上不会提及中国的责任，这被解读为韩国将积极管理与中方的关系。尹锡悦发表演讲时还将呼吁各国对韩国申办2030年釜山世博会予以支持。