尹锡悦两天期间会晤17国首脑 呼吁支持韩国申办釜山世博会

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韩国国际广播电台报道：正在美国进行访问的韩国总统尹锡悦当地时间19日与八个国家的首脑举行双边会谈，呼吁支持韩国申办2030年釜山世博会。尹锡悦当天与科特迪瓦、加纳、摩纳哥、苏里南、莱索托、伯利兹、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦八个国家的首脑级人士进行了双边会谈。截至22日离开纽约为止，尹锡悦将与40多个国家的首脑会晤。国家安保室第一次长金泰孝在记者会上表示，各国首脑对韩国申办釜山世博会的能力和竞争力形成了共识，并希望韩国申办釜山世博会取得好成绩。尹锡悦当天上午与科特迪瓦副总统蒂耶莫科·梅里埃·科内进行了会晤。前一天与约有三万人口的圣马力诺首脑会晤后，当天还会晤了科特迪瓦副总统，表示出即使不是总统或总理，有必要时可以会见任何人的意志。尹锡悦夫妇还同加纳总统纳纳·阿库福-阿多（Nana Akufo-Addo）夫妇共进午餐并举行首脑会谈。此外，尹锡悦还分别向摩纳哥首脑提议加强数字领域的合作；向苏里南总统提议进行山林调查和复原合作；向莱索托总理提议基于新村运动推进农业合作；向伯利兹总理提出釜山市和伯利兹城缔结为姊妹城市的意向；向哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦总统分别提出推进两国尖端技术和关键矿产方面的合作等。金泰孝表示，韩方已将举行双边会谈的对象国分为三大类，包括非洲及中南美国家为主的开发合作伙伴，建交以来首次举行首脑会谈的国家，以及气候合作国家。尤其是除了塔吉克斯坦之外，尹锡悦总统将与中亚五个国家中的四个国家首脑进行会晤，意义在于与中亚国家正式开展合作。