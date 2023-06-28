韩外交部就北俄军事合作召见俄罗斯大使

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部第一次官张虎镇召见俄罗斯大使安德烈·库利克，转达韩国政府的严正立场，并敦促俄罗斯遵守联合国安理会的决议。此前，俄罗斯向北韩国务委员长金正恩赠送了无人机和防弹服等作为礼物。外交部表示，19日下午第一次官张虎镇召见俄罗斯驻韩国大使库里克，就金正恩访问俄罗斯、双方讨论军火交易和军事合作问题转达了韩国政府的严正立场，强烈要求俄方立即停止与北韩进行军事合作，遵守联合国安理会决议。张虎镇指出，俄罗斯是发布安理会对北韩制裁决议的常任理事国，也是领导建立国际不扩散体系的当事国之一，俄罗斯应采取负责任的行动。张虎镇说，韩国政府将与国际社会合作，对于违反联合国决议、严重威胁韩国安全的任何行动采取强烈的应对措施，使其付出代价。相关行为对韩俄关系也将起到负面影响。俄罗斯驻韩大使馆方面19日表示，俄罗斯驻韩国大使库里克回应称，俄罗斯与北韩的军事合作主张是毫无根据的猜测而已。大使馆方面介绍说，俄方向韩国伙伴明确表示，美国和韩国媒体对相关问题作出的猜测性主张毫无根据。针对俄罗斯向金正恩赠送无人机和防弹服等作为礼物，韩国外交部表示，向北韩赠送无人机很有可能违反禁止与北韩进行武器交易等的联合国安理会制裁，目前韩方正在就相关制裁条款进行研讨。外交部发言人任洙奭19日在例行记者会上对俄罗斯向金正恩赠送无人机作为礼物表示，所有的联合国成员国都应该彻底遵守安理会对北韩的制裁决议。