韩国总统尹锡悦在联合国大会上发表演说

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦当地时间20日在美国纽约举行的第78届联合国大会上发表基调演讲时强调，韩国、同盟和友邦国家不会对北韩和俄罗斯的武器交易坐视不理。尹锡悦表示，如果北韩以向俄罗斯支援常规武器为代价获得加强大规模杀伤性武器（WMD）能力所需的情报和技术，那么俄罗斯和北韩的军事交易不仅是针对乌克兰，还将是直接针对韩国安全与和平的挑衅。尹锡悦强调，虽然每个国家的军事力量不同，但只要大家团结一致，遵守原则、统一行动，就可以阻止任何非法行为的挑衅。韩国将在振兴和构建世界和平方面发挥负责任的作用。尹锡悦在谈到北韩和俄罗斯武器交易问题时指出，北韩的核、导弹开发计划不仅是对韩国直接而实际的威胁，也是对印度和太平洋地区以及全世界和平的重大挑战。联合国安理会常任理事国通过武力入侵其他主权国家发动战争，从违反联合国安理会决议的政权那里获取武器和军需品支援这一现实是自相矛盾的。在这种情况下,联合国安理会需要改革的意见得到了广泛支持。尹锡悦总统表示，在史无前例的全球综合危机中，不仅是安保，经济、技术、保健、环境、文化等所有领域，各国之间的差距都在不断扩大。我们所提出的包括开发差距、气候差距、数字差距等三个领域的差距问题。他强调，韩国将大力扩大政府开发援助(ODA)。韩国政府在今年度的紧缩财政基调下，也将明年度的政府预算案规模扩大40%以上。尹锡悦总统还呼吁各国支持韩国申办2030釜山世界博览会。尹锡悦强调，韩国为了对国际社会做出负责任的贡献而将举办世界博览会。在连接欧亚大陆和太平洋的关口——釜山举办世博会，这将为世界市民共同克服危机、扩大自由提供联合平台。