尹锡悦联大讲话称“北俄”为“俄北” 反映外交政策基调变化

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正在美国进行访问的尹锡悦总统当地时间20日在联合国大会发表讲话。提到北韩和俄罗斯时，尹锡悦总统把俄罗斯放到了北韩之前。尹锡悦总统指出，若俄罗斯与北韩进行军事交易，将是针对乌克兰、乃至大韩民国安全与和平的直接挑衅行为。而在韩国政府发布的资料或媒体报道中，通常按照北韩、俄罗斯的顺序来叙述。分析认为，近期北韩和俄罗斯展开军事合作，两国均对韩国安全构成威胁。不过北韩持续进行核开发、导弹试射等挑衅行为，比俄罗斯更有可能造成直接性危害。外交部长官朴振本月10日在新德里G20峰会上与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤时也表示，“俄北关系”应遵守安理会决议，朝着有利于韩半岛和东北亚地区和平与稳定的方向发展。在本月初举行的东盟领导人系列会议上，尹锡悦将“韩中日”的顺序改为“韩日中”，把日本放到了中国前面。这一变化固然是考虑到了日本是下届会议主席国，但是也反映了外交政策基调的变化。对此，总统室高层官员6日在与记者见面时表示，本届政府成立后，基于相同价值观和自由合作为基调，与美国、日本间的合作日益紧密。从这个角度来看，韩政府将“北美”称为“美北”，将“韩中日”称为“韩日中”。分析认为，这其中包含了对战略价值的判断，即加强与美国、日本等自由民主主义海洋势力的联合，比与以中国、俄罗斯、北韩为代表的社会主义大陆势力的关系更为重要。国家安保室今年6月公布的《国家安全战略》也将日本放在中国之前。