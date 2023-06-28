尹锡悦5天内与39国领导人举行双边会谈

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统借出席联合国大会之机，先后与多国首脑举行双边会谈，总统室当地时间20日表示，这背后隐藏着旨在争取各国支持釜山申博的缜密策略。国家安保室第一次长金泰孝当天在纽约新闻中心进行的例行记者会上表示，与各国首脑的双边会谈在内容、形式上根据经过缜密设计的策略推进。会谈对象国选择了可通过世博会进一步增强合作的国家，采用了正式双边会谈、一对一午宴、小组午宴和晚宴等多种形式。双边会谈的场所选在可步行至联合国本部的韩国驻联合国代表处大楼，并按照世博宣传馆的理念进行了布置。金泰孝透露，由于会谈连续举行，为确保日程的无缝衔接，礼宾工作人员被派遣至联合国总部附近，掐着会谈时间迎接各国领导人。在工作人员的全力配合下，尹锡悦20日一天内便与11个国家的领导人举行了会谈。这11个国家分别是瑞士、中非共和国、基尔基斯斯坦、毛里塔尼亚、哥伦比亚、匈牙利、以色列、泰国、保加利亚、希腊、斯威士兰。根据计划，尹锡悦将在为期5天的访问中与总计39个国家的领导人会晤，其中与黑山、波斯尼亚和黑塞哥维那、圣马力诺、北马其顿、布隆迪、毛里塔尼亚、斯威士兰、尼泊尔、海地是建交以来首次举行首脑会谈。从就任到出席本次联合国大会前，尹锡悦总统已与58个国家的领导人举行了99次双边会谈。总统室高层官员表示，这在过去100年的世界外交史上是没有前例的。