日媒：岸田文雄向尹锡悦表明支持釜山申博世博会

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韩国国际广播电台报道：据日本共同社20日援引外交消息人士的话报道，本月10日，在印度新德里举行的韩日首脑会谈上，日本首相岸田文雄向尹锡悦总统表达了支持釜山申办2030年世博会的意向。据报道，定于今年11月举办的国际展览局大会将投票决定2030年世博会举办地，岸田文雄表示将投票给釜山。外交消息人士透露，尹锡悦政府为改善韩日关系作出了努力，这是日本政府的回报。截至目前，日本政府从未公开表明过支持某地。报道还称，韩国执政党国民力量党有关人士表示，若日本明确表示支持韩国，韩国国民对日本的观感将会极大地好转。外交部第一次长张虎镇21日在国会外交统一委员会全体会议上回答有关问题时表示，韩日关系摆脱僵局、得到了大幅改善，在这种氛围的推动下正开展多方面的合作，在釜山世博会问题上也有望取得积极的成果。正在美国纽约出席联大的尹锡悦总统当地时间20日与瑞士、中非共和国、吉尔吉斯斯坦等国家领导人举行双边会谈，介绍釜山的举办优势和为各国量身定制的合作方案，并进行外交战。本月15日，韩日、日韩议员联盟在东京举行联合大会。会上通过了特别决议，宣布支持2025年大阪关西世博会成功举办、釜山申办2030年世博会。