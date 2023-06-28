韩国会通过国务总理撤职建议案 为宪政史上首次

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韩国国际广播电台报道：韩国国务总理韩德洙的撤职建议案21日在国会通过。国会当天下午召开全体大会，对撤职建议案进行投票。295名议员参加投票，其中赞成175票、反对116票、弃权4票。这是韩国宪政史上针对国务总理的撤职建议案首次在国会通过。本月18日，共同民主党表示就梨泰院事故、世界童军大露营活动运营不善、日本福岛核电站污水排放等问题问责韩德洙，向国会提交了撤职建议案。该党党鞭宋基宪当天在提案宗旨说明中表示，尹锡悦政府成立以来，在行政、外交、安全、经济等施政所有方均暴露出了全方位的无能和失败，韩德洙总理负有关键责任。不负责任的内阁管理导致民生、民主主义和韩半岛和平陷入危机，然而韩德洙总理不仅不知反省，反而忙于将责任推卸给前政府、在野党和国民。国民力量党在大会召开前举行了全体议员会议，将反对韩德洙撤职建议案定为全党一致意见。该党党鞭李亮寿在大会上表示，受宪法和法律保护的撤职建议案旨在制衡，是国民赋予国会的权力，应慎重行使。然而此次的国务总理撤职建议案和检察官弹劾案，在是否存在严重的违反宪法和法律行为的问题上未能引起国民的共鸣。尽管建议案通过，但韩德洙被撤职的可能性并不大。总统室此前曾对撤职建议案表示遗憾，称做秀式政治斗争的最终受害者是国民。外界预计，尹锡悦总统不会接受建议案。据报道，21日下午在韩国国会进行的表决过程中，对最大在野党共同民主党代表李在明的拘捕同意案以149人赞成、136人反对、6人弃权、4人无效表决通过。至此， 李代表将出席法院的拘捕令实质审查。