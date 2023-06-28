韩副总理：密切关注美高利率长期化 9月经济危机说法毫无根据

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韩国国际广播电台报道：韩国负责经济事务的副总理兼企划财政部长官秋庆镐就美联储维持利率不变的决定表示，高利率长期化的可能性进一步上升，全球金融市场也存在波动性扩大的可能，将保持高度警惕予以应对。秋庆镐21日在紧急宏观经济金融会议上表示，美联储表示将根据经济金融情况决定今后的政策力度，但也没有排除年内进一步加息的可能。秋庆镐指出，全球金融市场认为这次决定具有鹰派色彩，股价下跌、利率和美元指数上涨。美联储将联邦基金利率维持在5.25%至5.50%不变，不过美联储主席鲍威尔在媒体见面会上表示，在确定通胀幅度收缩到政策目标水平之前，将继续维持紧缩的货币政策。秋庆镐表示，近期尽管全球不确定性持续扩大，但国内金融和外汇市场相对稳定。秋庆镐还驳斥了9月爆发经济危机的说法。他表示，因新冠疫情蒙受损失的个体工商户、小工商户的债务已从100万亿韩元减少至76万亿韩元，软着陆正顺利进行。去年9月政府采取措施后，债务展期延长至2025年9月，延期偿还期限也推迟至2028年9月，可在5年内分期偿还，9月经济危机的说法毫无根据。随着美联储维持联邦基金利率不变，韩国银行下月12日维持基准利率不变的可能性上升。两国利率差维持在2.00个百分点，暂时减轻了韩国央行的加息压力。不过由于美国很有可能在年内再次加息0.25个百分点，两国利率差或将再次扩大到2.25个百分点的历史最高点。届时韩国将面对汇率上升、外资流出的压力，但由于经济、金融情况不稳定，央行将很难跟随美联储的步伐加息。更严重的是，若美国货币紧缩基调长期化，韩国经济在资金、汇率、出口、消费等所有方面承受的压力将加大。