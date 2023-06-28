共同民主党在李在明拘捕同意案获得国会通过后引起轩然大波

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韩国国际广播电台报道：共同民主党代表李在明的拘捕同意案21日获得国会通过以后，该党国会代表朴洸瑥等领导层集体承担责任并引咎辞职。在共同民主党国会代表朴洸瑥反复要求"否决"投票的情况下，该党在国会投票过程中还是出现了大量的“脱离票"。21日，在李在明代表逮捕案通过后召开的党领导层会议和议员大会上，要求领导层承担责任的呼声浮出水面。经过激烈争论以后，最终包括国会代表朴洸瑥在内的该党国会领导层决定集体辞职。李在明派系的共同民主党事务总长赵正湜和该党政务职党务工作者也集体表明了辞职意向。共同民主党领导层最高委员会在单独发表的立场文件中表示，对李在明代表的拘捕令申请是不正当的“政治打压”，在对李在明代表拘捕同意案表决投票加以批判的同时，敦促李在明代表停止绝食。对于本人拘捕同意案的表决一直保持沉默态度的李在明代表对该党国会领导层集体辞职一事尚未做出任何反应。但是，他对于事务总长以下的党务工作者下达了在决定是否接受辞职之前正常工作的指示。据分析，李在明代表的拘捕同意案获得国会通过后，部分领导层承担责任是为了防止党内矛盾激化的应急措施。但是，在维持亲李在明派系占多数的现有领导班子的情况下，以李在明代表为中心出面化解危机的情况下，非李在明派系的反对呼声可能会更加强烈。李在明代表预计最早将于下周接受法院审问，党内混乱和派系之间的矛盾在与拘捕令审查结果无关的情况下引起激化。