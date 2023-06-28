尹锡悦提出新的数字规范

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韩国国际广播电台报道：正在美国纽约访问的韩国总统尹锡悦于当地时间21日，在人工智能和AI领域享誉世界的纽约大学，提出了人工智能与数字进步所带来的副作用和需控制国际数字规范的建议。在谈及国际问题时，尹锡悦表示，韩国将发挥更加积极的作用。对于尹锡悦公开指责北韩和俄罗斯的军事交易，俄罗斯立即做出了反驳。据悉，尹锡悦总统当天表示，由于滥用数字而导致的“虚假新闻”的传播，对民主主义和未来一代的生活会构成威胁，他提出相关控制的国际规范，即“数字权利章典”。尹锡悦说，技术必须朝着保障人类自由和权利的方向发展。为防止技术威胁人类社会，必须构筑相应的监管体系。此前，尹锡悦总统于当地时间20日，在联合国大会上发表演讲时也表达了韩国在国际事务中发挥更加积极作用的意志。另外，尹锡悦在联大主题演讲中提及北韩和俄罗斯的军事交易时，对俄罗斯做出警告，称，韩国与同盟、友邦国不会坐视不理，并公开提议国际社会联合行动。俄罗斯方面对此立即提出反驳，称，尹锡悦总统加入了由美国主导的“宣传战"，对此深表遗憾。俄罗斯驻韩国大使馆于韩国时间21日，在脸书账号上发表评论，就尹锡悦总统的联大演讲主张表示，对于美国政府提议，美国和韩国媒体跟进的诋毁俄罗斯和北韩合作的“宣传战”深感遗憾。虽然如此，韩国和俄罗斯两国协调俄罗斯副外长访韩等“幕后管理”工作仍在继续。据悉，尹锡悦总统在联合国大会召开的美国纽约举行了30多次首脑会谈，釜山世博会申办宣传已经持续了四天。