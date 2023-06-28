韩总理23日将在杭州与习近平举行会谈

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国国务总理韩德洙将于23日在中国杭州与中国国家主席习近平举行会谈。韩国政府一位官员22日接受媒体电话采访时表示，目前正与中方就会谈日程进行协调，双方基本已商定举行会谈，正在协调会谈时间和场所。据悉，目前正讨论韩德洙出席习近平为各国领导人举办的欢迎午宴后双方在亚运会开幕式前会面的方案。去年11月韩中领导人在印度尼西亚巴厘岛举行二十国集团领导人峰会期间举行了会谈，这是时隔10个月韩方高层会见习近平。这也是韩国总统尹锡悦和中国总理李强本月7日东盟峰会期间在印度尼西亚雅加达举行会谈后，两国高层领导人时隔16天再次会晤。预计韩德洙在同习近平举行的会谈中将表达希望尽快重启韩中日首脑会谈的意愿，并再次邀请习近平访问韩国。尹锡悦在去年举行的韩中首脑会谈中也曾邀请习近平访韩。分析认为，韩国政府将积极推进两国高层往来，表现出改善关系的意愿，同时对近期愈发密切的北俄关系释放牵制信号。韩德洙19日在记者会上就出席杭州亚运会开幕式表示，以往大多是文化部长官出席开幕式，如果总理访问中国能够释放出改善两国关系的信号是件好事，期待韩中关系得到稳步发展。韩德洙将于23日从仁川国际机场启程出发，对中国进行为期两天的访问。