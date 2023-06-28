尹锡悦在纽约举行双边会谈已近40次 助力釜山申办世博会

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在访问美国纽约的第四天当地时间21日，除当天上午在纽约大学数字愿景论坛发表演讲之外，尹锡悦始终在设于会谈场所的韩国驻联合国代表部与各国首脑举行会谈。也为助力釜山申办2030年世博会而连续举行双边会谈。尹锡悦首先与厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索会面。尹锡悦说，两国间的《战略经济合作协定》(SECA)签订谈判取得了进展。拉索表示，签订该协定将成为两国扩大贸易投资和加强供应链领域合作等两国经济互补性极大化的机会。随后尹锡悦与圣基茨和尼维斯总理特伦德·德鲁举行会谈。尹锡悦表示，圣基茨和尼维斯今年担任东加勒比国家组织(OECS)的轮值主席国，希望对韩国与东加勒比地区的合作予以支持。德鲁表示，希望两国在加强卫生医疗合作和构建先进医疗体系领域加强两国合作。尹锡悦还邀请巴拉圭总统圣地亚哥·培尼亚夫妇共进午餐。尹锡悦表示，乌拉圭在韩国与南方共同市场（由阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭组成的关税同盟）国家的贸易协定谈判中起到了重要作用，希望在今后的谈判中能够得出理想的结果。培尼亚表示，乌拉圭新政府将推进亚松森轻轨项目作为重点项目，希望该项目能够成为两国增进经济合作的重要契机。尹锡悦还同塞拉利昂总统朱利叶斯·马达·比奥会面，表示两国明年起将在为期两年时间里在联合国安理会担任非常任理事国，希望两国为增进共同的价值保持紧密合作。比奥对韩国支援塞拉利昂首都弗里敦建立市政府办公大楼表示了感谢，并希望在教育等领域更加深化两国合作关系。尹锡悦还同北马其顿总统斯特沃·彭达罗夫斯基会面，表示北马其顿在汽车零部件产业拥有竞争力，希望两国扩大该领域的合作。彭达罗夫斯基表示，希望在电动车、氢燃料等领域与韩国企业进行合作。当天尹锡悦总计与11个国家的领导人举行了双边会谈，加上截至前一天会面的28个国家领导人，总计与39个国家的领导人会面。