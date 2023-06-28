尹锡悦再次对北俄军事合作提出警告

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统就出席联合国大会期间的多边外交成果作说明，并再次对北韩和俄罗斯的军事合作提出警告。尹锡悦还表示，联大期间与47国领导人进行会晤并宣传釜山申办世博会的情况，拓宽了韩国国民和企业能够一展拳脚的舞台。尹锡悦在国务会议上对上周联大期间取得的外交成果进行了说明。尹锡悦在联大讲话中指出，没有世界和平，就不会有发展和繁荣，再次对试图加强与北韩军事合作的俄罗斯提出了警告。尹锡悦表示，联合国安理会常任理事国悍然武力侵略他国、发动战争，公然违反安理会决议，对只顾核开发的政权放任不管、甚至从旁协助。尹锡悦还提到了韩美延伸威慑协议机制和韩美日合作，表示将与盟友、友好国家共同应对。尹锡悦还介绍了6天内与47国领导人会晤、宣传釜山申博情况的外交努力。尹锡悦强调，釜山世博会将成为团结联合而非竞争的世博会，只要坚定信心、全身心投入，一定能够申办成功。尹锡悦还要求各部门采取后续措施，使双边会谈取得的经济合作成果得到落实，助力韩国企业进军海外市场、创造就业岗位。尹锡悦指出，双边会谈着重讨论了引资、供应链多元化的问题，致力于拓宽韩国国民和企业能够尽情施展拳脚的舞台。尹锡悦还表示，在联大期间提出了建立旨在扩大利用核电和氢能的无碳联合体、承诺扩大政府开发援助规模，这将有助于韩国开拓新市场。23日回国后，尹锡悦出席百济文化节，表示将专注于民生；25日，尹锡悦又指示内阁全力制定对策，稳定中秋假期物价、维护社会安全。