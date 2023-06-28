韩国外长朴振会见韩美日外交部官员

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振25日在首尔锺路区的外交部大楼会见参加韩中日高官会议的日本外务省外务审议官船越健裕、中国外交部部长助理农融和韩国外次官补（部长助理）郑炳元时表示，人们对重新搞活停滞已久的三国协议体非常关注。重要的是创造三国国民能够感受到的实质性结果。为准备在首尔举行的为期两天的三国首脑会议，韩中日外交部官员从26日开始进行系列磋商。韩中日三国26日举行具有工作协商性质的副局长级会议，27日上午将通过高层会议，正式讨论重启三国首脑会议的内容。据悉，韩中日三国领导人会议在2019年中国成都会议结束后的四年时间里一直未能举行。据悉，韩国外次官补郑炳元26日分别与日本外务省外务审议官船越健裕、中国外交部部长助理农融举行双边会谈，就双边主要悬案问题相互交换了意见。在韩日协商过程中，双方对今年3月韩国政府发表强征劳工赔偿解决方案后的两国关系得到改善予以评价，并确认了韩日、韩美日为应对北韩和俄罗斯间的军事合作和北韩核、导威胁而加强合作的意志。在韩中协商中，双方以活跃的两国高层沟通为基础，就各领域交流强化方案交换了意见。与此同时，中国有可能转达了中方对北韩与俄罗斯军事合作的立场。