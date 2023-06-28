中国央视：北韩从25日开始允许外籍人士入境

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韩国国际广播电台报道：据中国中央广播电视总台等媒体报道，北韩宣布从9月25日起外国人可依照规定入境北韩，入境后需接受两天医学隔离。此举意味着北韩以新冠病毒蔓延为由封锁边境三年零八个月后，北韩实际上全面开放了国境。据KBS记者报道，北韩从今年春季开始出现开放边境的迹象。在迎接北韩前主席金日成生日之际，有人目睹在中国工作的北韩劳工回国之前进行购物的情况。中国丹东的一位商人说：“北韩劳工在这里的工厂工作，因为北韩要开放边境，所以他们前来这里购物，准备在开放边境后回国。”一直维持严格防疫措施的北韩两江道惠山市等边境地区的北韩居民今年7月也全部摘掉了口罩。之后，北韩与中国的空中航线得以开放，北韩体育代表团越过边境参加在中国杭州举行的亚运会。北韩方面一位有关人士观察到上月中旬鸭绿江铁桥的维修状况。北韩消息灵通人士向KBS记者透露了北韩开放边境的具体时间。这位人士说：“听说9月25日开放海关，马上就要开放了。边境开放应该是月底左右吧，9月25日或月末左右。”据中国中央广播电视总台等媒体援引朝中社的消息报道，自2020年1月因防范新冠疫情而关闭边境以来，北韩8月底正式宣布“重开国门”。北韩国家紧急防疫司令部8月26日发布通报称，随着全球新冠疫情传播情况逐渐得到缓解，决定调整防疫等级。按照这一决定，北韩在外公民获批归国。归国人员将在相关隔离设施接受为期一周的严密医学观察。目前北韩媒体尚未报道外国人可依照规定入境北韩的消息。