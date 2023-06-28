北韩‘万景峰92号'停靠在罗津

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韩国国际广播电台报道：韩国平昌冬奥会当时作为访问韩国的交通工具等使用的北韩大型货物客轮'万景峰92号'最近在临近俄罗斯的罗津港附近被曝光。有分析认为，北韩和俄罗斯首脑会谈结束后，双方关系更加密切，这可能是扩大双边在人际和物资交流的另一个信号。美国的北韩专门媒体NK新闻当地时间25日，以船舶追踪资料和卫星照片分析为依据报道说，“万景峰92号”轮船24日在距离北韩罗津港附近3公里的海域被确认。该媒体报道援引专家们的话分析说，北韩和俄罗斯之间可能是想使用万景峰92号运载人员或物资。"万景峰92号”是约9700吨级的大型货物客轮，是1992年金日成诞辰80周年之际北韩咸镜北道造船所联合公司在旅日朝鲜人总联合会（朝总联）的支援下建造的船舶。船名取自金日成故居平壤市万景台区域的万景峰，搭载人员约350人。该船舶定期往返于日本和北韩，负责朝总联人士的遣返工作。但日本政府2006年为应对北韩的导弹挑衅，禁止该船舶进入日本领海后，该船舶只在特别的活动中偶尔露面。2018年韩国平昌冬奥会期间被用于北韩艺术团访问韩国的交通工具，之后北韩专门旅行社——高丽旅游公司作为外国游客的旅游商品予以开放，从而吸引了人们的视线。在新冠病毒疫情期间，该船只因北韩关闭边境而消失踪影。