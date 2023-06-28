北韩将核武力政策纳入宪法 金正恩称将构建反美联合战线

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韩国国际广播电台报道：北韩于本月26日至27日召开最高人民会议，将核武力政策纳入宪法。据朝中社28日报道，第十四届最高人民会议第九次会议在平壤万寿台议事堂举行，北韩国务委员长金正恩出席会议并发表讲话。最高人民会议常任委员长崔龙海就会议的首个议题宪法修改作报告。崔龙海宣布，为了在共和国基本法、建设社会主义强国的伟大政治宪章社会主义宪法中对核武力的地位与核武力建设相关国家活动原则进行规定，审议并通过宪法修改补充案。具体内容包括，作为拥核国升级发展核武器，以保障国家生存权、发展权、遏制战争、维护地区和世界的和平稳定。宪法序言原本就明确指出北韩为拥核国，此次修改更具体详细地指出了核武开发的目标和方向。金正恩在讲话中称，国家最高法明确规定加强核武的政策基调，符合当前时代的要求，符合社会主义国家建设的合法性和对前景的要求，是一项最正当、最恰当的重大措施。金正恩还指出，未来的重大课题是在质量上迅速加强核武力，以几何数级的速度增加核武器生产，实现核打击手段的多样化，大力实施面向各军种的实战部署工作。金正恩还表示，在当前的国际局势下绝不会放弃核武，在外交上则将构建反美联合战线。金正恩谴责称，美国与韩国“以对我国（北韩）使用核武器为目的，启动核磋商小组，并重新进行具有明显侵略性质的大规模核战争联合军演，在朝鲜半岛地区常态化部署核战略资产，将对我共和国的核战争威胁提升至最高水平”。金正恩还将韩国称为“大韩民国”，称美国正式与韩日建立三角军事同盟体系，“亚洲版北约”最终暴露出了作为战争和侵略源头的凶恶面目，这是最严重的实质性威胁。因此，加速实现核武器升级是重大问题。此外，会议审议通过了《残疾人权利保障法》、《灌溉法》、《公务员法》，并讨论了金融部门执法等有关问题。另外，会议将负责卫星发射的国家宇宙开发局提升为国家航空宇宙技术总局。