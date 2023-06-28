韩9月经常贸易收支实现37亿美元顺差

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韩国国际广播电台报道： 韩国国际广播电台报道：截止到上月为止，韩国经常贸易收支连续四个月保持顺差。韩国产业通商资源部1日公布的9月进出口动向资料显示，上月韩国出口额为546.6亿美元，比去年同期减少4.4%。韩国对外出口从去年10月开始连续12个月较去年同期呈减少趋势。这是自2018年12月至2020年1月连续14个月出口下滑之后，时间最长的一次。不过出口减幅则为去年10月以来的最低值。今年7月韩国出口减幅扩大到16.2%，8月收窄到8.3%，9月再次收窄至4.4%。从出口产品种类来看，石油产品和石油化学分别减少了7%和6%。上月韩国主力出口产品半导体出口额为99亿美元，创下了去年10月以来的最好成绩。出口减幅则持续改善，7月为33.6%、8月为20.6%，上个月为13.6%。韩国政府评价认为，半导体出口在今年第一季度达到最低点后，呈现出恢复趋势。按地区来看，韩国对中国的出口为110亿美元，创下了今年以来的最好表现；韩国对中国贸易收支出现1亿美元的逆差。韩国对美国和欧盟的出口随着汽车等产品出口的增加，创下了历年9月最高值。韩国对外出口持续减少，进口减幅更大，从而出现了贸易顺差。9月进口额为509.6亿美元，同比下降16.5%。受国际油价下跌等因素影响,天然气、煤炭等能源进口额减少30%以上。9月贸易收支实现37亿美元的顺差。从今年6月起，韩国贸易连续4个月出现顺差。有分析认为，本月顺差是因为出口增加、进口减少，属于“萧条型顺差”。政府认为，韩国经济并不存在不景气，且出口也处于转向增长的拐点。