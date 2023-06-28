首尔地区购房者月收入41%用于还房贷

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韩国国际广播电台报道：据调查，首尔的购房者平均需要把40%以上的月收入用于房屋抵押贷款的本息偿还。韩国住宅金融公社日前公布的首尔购房负担指数显示，第二季度为165.2，比第一季度（175.5）下滑了10.3个点。购房负担指数显示中等收入家庭获得标准贷款购买中间价格住宅时的房屋抵押贷款偿还负担。基准为100，意味着家庭收入的25%用于偿还房屋抵押贷款本息。若高于100，则相较收入，本息偿还负担较大；低于100，则意味着偿还负担较小。根据该标准分析首尔购房指数，意味着首尔的中等收入家庭购买本地中间价格住宅时，收入的41%左右要用来偿还房屋抵押贷款本息。该指数在去年第三季度创下历史最高值，为214.6点。最近负担有所减轻的原因是，政府接连出台了房地产软着陆政策，再加上第二季度房屋抵押贷款利率达到顶点后开始回落。首尔购房负担指数在130-140之间被认为是可购买住宅的适当水平。另外，世宗市第二季度购房负担指数为100.3，是除了首尔以外唯一超过100的城市。据悉，第二季度韩国全国的购房负担指数为68.0，比前一季度下降了3.9点，连续三个季度呈下降趋势，也是2021年第一季度63.6点以来的最低水平。