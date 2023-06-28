韩德洙总理：国民的意愿成为国政方向

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韩国国际广播电台报道：韩国国务总理韩德洙3日在首尔世宗文化会馆进行的“开天节”纪念式上表示，我们已处在飞跃与倒退的交叉路口，我们应该重聚国民力量，开创大韩民国的新里程。韩德洙说，如今韩国在众多领域飞跃发展成为举世瞩目的国家，但是我们不能一味地持乐观态度。首先，我们应该通过新产业和技术革新，再次引领我国经济的再度腾飞。随着半导体陷入困境、国际油价飙升等出现不确定因素，导致体感经济复苏举步维艰。技术霸权竞争和全球供应链重组、人口结构变化等，韩国经济可持续发展面临着重大威胁，但是我们应该将危机转为新的机会。韩德洙说，改善经济机制准备未来，通过大刀阔斧的规制改革、搞活投资、促进技术革新，坚定不移地在劳动、年金和教育等三大领域实行结构改革，以此加强国家竞争力。与此同时，韩德洙总理还表示，将打造共同富裕的大韩民国，并承诺为青年提供工作岗位和居住等政策支援，为老人构建社会安全网，为残疾人和多文化家庭等提供高质量的社会服务等。韩德洙总理还表示，将确立自由民主主义价值和法治，将坚决应对践踏法治的特权意识、非法惯例、集体利己主义。在“开天节”到来之际，韩德洙总理表示，今天是国祖檀君开展弘益人间理念、开启民族之天的日子。我们民族以坚韧不拔的精神和不屈不挠的意志克服了无数考验，延续了半万年的历史，得益于国民的汗水和泪水以及献身精神，在经济和文化上书写了成功的历史。