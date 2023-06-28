统一部长官：俄罗斯向北韩提供技术，将对韩国构成威胁

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韩国国际广播电台报道：正在德国访问的韩国统一部长官金暎浩当地时间2日表示，俄罗斯向北韩提供武器或军事技术，将对韩国造成直接威胁。因此韩国只能采取强硬措施。金暎浩长官在柏林与特派记者进行的午餐座谈会上表示，乌克兰政府确认了北韩向俄罗斯提供了炸弹等武器。如果俄罗斯作为代价向北韩转让军事技术等，那是对韩国的明显挑衅。他还表示，在这种情况下，韩国的选项并不只是向乌克兰提供武器支援，就像美国不久前通过国际合作对俄罗斯施加制裁一样，韩国可以考虑多项选择。统一部长官金暎浩就北韩开放边境问题表示，现在中国杭州举行亚运会，北韩与中国的边境已经打开，我们所看到的指标之一就是联合国儿童基金会或世界卫生组织等联合国下属国际机构人员是否进入北韩境内。据悉，统一部长官金暎浩计划访问前东德国家安保部关押反政府人士进行审问的拘留所和文件库，针对北韩国务委员长金正恩表示，如果落后于历史潮流，一定会付出代价。他说，在21世纪，数十万人被关押在北韩运营的五个政治犯收容所，这是无法想象的事情。此前，前苏联总书记戈尔巴乔夫会见德国统一前拒绝改革开放的东德统一社会党中央委员会总书记埃里希·昂纳克时表示，落后于历史的领导人会受到处罚。之后，昂纳克总书记实际上被驱赶至智利。据悉，从上月28日到本月4访问英国和德国的韩国统一部长官金暎浩将作为韩国政府代表，于当地时间3日出席在德国汉堡举行的第33届德国统一日纪念仪式。