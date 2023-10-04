美国国债利率保障撼动韩国金融市场

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韩国国际广播电台报道：随着美国10年期国债利率的暴涨，长假后开场的韩国金融市场也大幅动荡。4日1美元兑换韩元的汇率在一天内上涨了14韩元以上，股价也出现暴跌。除金融市场外，预计韩国整体经济将受到美国利率上升的影响。据悉，4日，外汇市场一开盘，1美元兑韩元价格就下跌了10韩元以上。收盘时超过了1美元兑1363韩元，但自今年以来，从韩元兑美元汇率高点来看，韩元价格刷新了最低值。当天，韩国综合股价指数下跌2%以上，直逼2400点。 这是今年3月底以来的最低水平。韩国科斯达克指数也暴跌4%。随着美国国债利率的大幅上涨，吸收市场资金的影响直冲结束长假后开盘的韩国金融市场。在这种情况下，作为新兴市场国家的韩国随着资金从股市流出，股价下跌，韩国货币兑换美元的需求剧增，汇率上升压力较大。预计韩国国内市场的利率会随之上升，这对负债较多的企业和家庭来说将成为负担。韩国央行韩国银行最近发表的报告书预测，部分贷款利率、特别是房屋抵押贷款利率将受到美国国债利率上升的影响。也有人担心，由于增加的利息负担，消费能力疲软，会导致经济放缓。韩国央行韩国银行将于19日决定基准利率，预计汇率上升导致资金外流的可能性和高利率引发的经济放缓的担忧将会加深。