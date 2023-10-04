韩政府：国际海事组织大会发言将以国家利益为优先

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韩国国际广播电台报道：日本5日启动核污水第二轮排海工作。韩国政府表示，在国际海事组织大会上发言时将优先考虑国家利益。海洋水产部次官朴成训当天在核污水每日简报会上作出了上述表态。第45次《伦敦公约》和第18次《伦敦议定书》缔约方大会于本月2日至6日在英国伦敦国际海事组织举行，其中“关于放射性废物管理的事项”环节将于韩国时间5日晚进行。当被问及韩国政府会否在会议上就日本排污是否违反《伦敦议定书》表明立场时，朴成训表示，这涉及到韩国政府的一些战略性考量，目前无法告知。朴成训还表示，发言将最优先考虑国民的健康安全，朝着有利于韩国国家利益的方向进行，韩国将在发言中指出核污水排放必须从海洋环境保护层面出发，符合国际标准和程序，有关信息必须进行共享。朴成训指出，韩国政府始终坚持，核污水问题应由各缔约方在《伦敦议定书》的范围内持续进行讨论，以保护海洋环境。韩方关注的是排放是否符合国际标准、是否按照原本计划进行，这一立场从过去到现在始终没有变化。另外，政府计划将核污水每日简报会改为每周进行两次。国务调整室国务第一次长朴购然表示，截至目前，针对污水排放的技术性、科学性背景和韩国政府的应对向各位作出了详细说明，我们认为，在大部分话题上，政府的立场得到了有效传达。今后简报会将在每周一、四举办，不过若发生特殊情况，将临时增加举办次数。政府自6月15日起举办福岛核污水每日简报会，截至本月5日，总计举行了76次。