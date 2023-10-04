韩门户网站“中国队加油”点击数造假引争议 政府拟建立跨部门工作组

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韩国国际广播电台报道：本月1日亚运会男足韩中战举行，在韩国一家门户网站的加油网页上，为中国加油的次数超过了韩国而引起了争议。调查结果显示，这是利用宏程序造假的结果。政府指出，该事件显示出了公共领域崩塌的可能性，并决定建立跨部门工作组。在当天的比赛中，韩国队以2比0领先中国之后，门户网站DAUM的体育网页上为中国加油的次数出现了猛增。在3130万次点击数中，为中国加油的占到了93.2%，韩国仅为6.8%。kakao的分析显示，这是利用宏程序的造假结果。位于荷兰和日本的两个IP地址通过虚拟专用网络（VPN）登录DAUM，随后利用宏程序反复点击为中国加油的按键。这两个IP地址的点击数达到1989万次，占到海外IP地址参与总数的99.8%。kakao方面决定委托警方进行调查。放送通信委员会委员长李东官要求进行紧急立法，以防止类似事件再次发生。国务总理韩德洙指示组建“预防舆论操纵”跨部门工作组。执政党也表示，这一事件暴露出反国家势力能够以国内门户网站为据点进行舆论操纵。国会科学技术信息放送通信委员会干事、国民力量党议员朴成重指出，在选举期间，敏感的政治新闻也可以利用同样手法操纵舆论，但是门户网站却袖手旁观。共同民主党则谴责说，舆论操纵势力仅仅操纵体育比赛的点击数，这丝毫不合理。该党发言人崔民锡（音）指出，组建跨部门工作组的举措十分可笑，这无非是为了审查门户网站、控制舆论而找出的勉强借口。